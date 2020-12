Forse non hai giocato… The Witcher 3: Wild Hunt (Di martedì 29 dicembre 2020) La rubrica del martedì oggi, per restare in tema Cyberpunk 2077 di cui si è tanto parlato in questi giorni, vi propone un titolo della CD Projekt Red che è stato tanto amato: The Witcher 3. Un po’ di informazioni… The Witcher 3: Wild Hunt è il terzo capitolo della saga omonima sviluppata da CD Projekt Red ed è stato pubblicato nel 2015 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.La saga è tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.Sono stati sviluppati, inoltre, due DLC: Hearts of Stone e Blood and Wine.Il titolo è stato amatissimo sia dalla critica che dal pubblico ed è attualmente il gioco che ha ricevuto più premi nella storia dei Game of the Year Awards, con ben oltre 800 premi. The Witcher 3 – Photo credit: webTrama Il gioco è il terzo capitolo della saga di The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) La rubrica del martedì oggi, per restare in tema Cyberpunk 2077 di cui si è tanto parlato in questi giorni, vi propone un titolo della CD Projekt Red che è stato tanto amato: The3. Un po’ di informazioni… The3:è il terzo capitolo della saga omonima sviluppata da CD Projekt Red ed è stato pubblicato nel 2015 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.La saga è tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski.Sono stati sviluppati, inoltre, due DLC: Hearts of Stone e Blood and Wine.Il titolo è stato amatissimo sia dalla critica che dal pubblico ed è attualmente il gioco che ha ricevuto più premi nella storia dei Game of the Year Awards, con ben oltre 800 premi. The3 – Photo credit: webTrama Il gioco è il terzo capitolo della saga di The ...

