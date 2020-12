De Laurentiis dona panettoni agli ospedali di Napoli | “Un gesto per chi è impegnato in prima linea”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In questi giorni che precedono la fine di un anno difficile per tutti, ilha voluto far sentire la propria vicinanza al territoriondodi eccellenza al personale sanitario delle struttureere Cotugno, Monaldi, Pascale e Policlinico di. Hanno contribuito quali cortesi partner dell’iniziativa di SSCCharity due aziende dolciarie da sempre al fianco del Club, Sal de Riso e Mennella. “Un piccoloper allietare chi èinper fronteggiare l’emergenza sanitaria”, scrive in una nota la società di Aurelio De. Intanto arrivano buone notizie per Rino Gattuso in vista della ...