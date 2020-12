Data Leaks | 2 milioni di membri del partito comunista cinese infiltrati nelle maggiori corporations e istituzioni gorvernative

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 29 dicembre 2020) I dati sensibili di circa duedidel(CPC) sono trapelati, evidenziando le loro posizioniprincipali organizzazioni, comprese le agenzie governative, in tutto il mondo.Secondo quanto riportato dal quotidiano The Australian, pubblicato sull’Economic Times, le informazioni includono documenti ufficiali come posizione deldi nascita, numero di identificazione nazionale ed etnia.Questa lista è stata inviata ad un’associazione internazionale che ha il compito di vigilare sulle interferenze cinesi, l’organizzazione è composta da 150 parlamentari e si chiama Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) sito ufficiale: https://ipac.global. Da quanto emerso si evince chiaramente che la loro efficacia ...