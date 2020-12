Covid, il parere del Cts: “Opportuno rinviare le elezioni regionali in Calabria. La scuola deve riaprire, non è un luogo pericoloso” (Di martedì 29 dicembre 2020) Via libera alla riapertura delle scuole, cautela sugli impianti sciistici e l’opportunità di rinviare le elezioni regionali in Calabria. Sono questi i temi trattati nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico che si è svolta nel pomeriggio del 29 dicembre. A quanto si apprende, il Cts ha dato parere favorevole alla riapertura delle scuole, specialmente di quelle superiori, anche in considerazione delle ultime valutazioni dell’Unione europea secondo cui gli istituti scolastici non costituiscono un luogo pericoloso per il contagio. Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali in Calabria, il Cts consiglia un rinvio. Non sarebbe Opportuno affrontare la campagna elettorale in una tale situazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Via libera alla riapertura delle scuole, cautela sugli impianti sciistici e l’opportunità dilein. Sono questi i temi trattati nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico che si è svolta nel pomeriggio del 29 dicembre. A quanto si apprende, il Cts ha datofavorevole alla riapertura delle scuole, specialmente di quelle superiori, anche in considerazione delle ultime valutazioni dell’Unione europea secondo cui gli istituti scolastici non costituiscono unper il contagio. Per quanto riguarda le prossimein, il Cts consiglia un rinvio. Non sarebbeaffrontare la campagna elettorale in una tale situazione ...

