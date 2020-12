Così Pechino sfrutta gli uiguri. Le immagini satellitari dello Xinjiang (e cosa significano) (Di martedì 29 dicembre 2020) Nuovi indizi sullo sfruttamento degli uiguri in Cina. Pechino starebbe intensificando l’uso dei lavori forzati in campi di concentramento di questa comunità di minoranza musulmana. E, nonostante il governo cinese sostenga che si tratta di “centri di formazione professionale”, alcune immagini satellitari documentano la natura delle strutture sotto accusa. Secondo un reportage speciale pubblicato dal sito Buzzfeed News, la Cina ha accelerato la costruzione di campi di concentramento negli ultimi tre anni. E all’interno di questi complessi dove le persone vivono confinate sono state costruite fabbriche produttive. L’analisi di una serie di immagini esclusive svelano che almeno 135 strutture ci sono all’interno delle fabbriche, per cui è quasi certo che lì si svolgano lavori forzati, ... Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Nuovi indizi sullomento degliin Cina.starebbe intensificando l’uso dei lavori forzati in campi di concentramento di questa comunità di minoranza musulmana. E, nonostante il governo cinese sostenga che si tratta di “centri di formazione professionale”, alcunedocumentano la natura delle strutture sotto accusa. Secondo un reportage speciale pubblicato dal sito Buzzfeed News, la Cina ha accelerato la costruzione di campi di concentramento negli ultimi tre anni. E all’interno di questi complessi dove le persone vivono confinate sono state costruite fabbriche produttive. L’analisi di una serie diesclusive svelano che almeno 135 strutture ci sono all’interno delle fabbriche, per cui è quasi certo che lì si svolgano lavori forzati, ...

