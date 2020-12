Corsport | Osimhen | lo staff medico valuterà se farlo tornare ad Anversa

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tra mercoledì e giovedì al massimo, dipende dai controlli Covid,tornerà finalmente a Napoli per sottoporsi a nuovo controlli e capire se è definitivamente guarito dall’infortunio del 13 novembre. Sarà il dottor Canonico a visitarlo come riporta il Corriere dello Sport Loazzurro lo visiterà ese reinserirlo in gruppo oppure rispedirlo in Belgio, ad, per un ulteriore ciclo riabilitativo. La lussazione non ha comportato la necessità dell’intervento, ma il trauma ha seminato conseguenze sui nervi del braccio e della mano. Sarà visitato dal dottor Canonico in maniera approfondita: successivamente si deciderà se potrà ricominciare a lavorare a Castel Volturno o se sarà necessaria un’altra full immersion in Belgio. L'articolo ilNapolista.