Bollo auto 2020 e revisioni: decreto cura Italia, arrivano le proroghe (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra Rc auto, multe, revisioni e Bollo auto 2020, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che gli automobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’auto è rimasta parcheggiata da ormai due mesi. arrivano le proroghe previste dal decreto cura Italia in fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze degli automobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria. Bollo auto 2020 e revisioni: arrivano le proroghe La sospensione (e quindi il rinvio) del ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra Rc, multe,, l’emergenza Coronavirus ha costretto al rinvio di molte scadenze, visto che glimobilisti sono costretti a restare isolati al proprio domicilio e nella maggior parte dei casi l’è rimasta parcheggiata da ormai due mesi.lepreviste dalin fase di approvazione, allo scopo di rispondere alle esigenze deglimobilisti già penalizzati dalle conseguenze della crisi sanitaria.leLa sospensione (e quindi il rinvio) del ...

