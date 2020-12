Avellino | si cerca un terzino sinistro | due nomi sul taccuino di Di Somma

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ cosa fatta per il ritorno in Irpinia di Julián Illanes della Fiorentina. L’argentino tornerà dopo sei mesi dopo l’avventura poco fortunata al Chievo Verona. Illanes andrà a rinforzare il pacchetto difensivo finito sul banco della critica nelle ultime settimane. In ottica 4-4-2, modulo che Piero Braglia ha intenzione di sposare, siun. Al profilo di Joel Baraye si sono aggiunti altri due profili: Giacomo Ricci del Parma e Christian Ventola del Pescara. A centrocampo, dopo il tentativo andato a vuoto per Mirko Bruccini del Cosenza, si segue Francesco De Rose della Reggina. In uscita scontata la partenza di Riccardo Burgio che non ha convinto in pieno il tecnico toscano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.