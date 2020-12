Arte: 'San Sebastiano' di Raffaello in gigapixel, regalo a chiusura celebrazioni (3) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Siamo entusiasti di rendere fruibile sul portale di Haltadefinizione una delle opere più importanti della collezione dell'Accademia Carrara in questo momento di chiusura prolungata causa Covid. L'altissima definizione è attualmente l'unica modalità di visione digitale che consente di poter apprezzare l'opera in tutti i suoi particolari, e sopperisce all'impossibilità dei visitatori di godere dell'originale dal vivo - racconta Luca Ponzio, founder di Haltadefinizione - Al giorno d'oggi gli archivi digitali in altissima definizione sono una risorsa straordinaria per i nostri musei, grazie ai quali si aprono infinite possibilità di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico”. "Un museo deve essere curioso e cercare le diverse opportunità per rendere il proprio patrimonio disponibile a un pubblico vasto. La tecnologia è un'opportunità, un veicolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Siamo entusiasti di rendere fruibile sul portale di Haltadefinizione una delle opere più importanti della collezione dell'Accademia Carrara in questo momento diprolungata causa Covid. L'altissima definizione è attualmente l'unica modalità di visione digitale che consente di poter apprezzare l'opera in tutti i suoi particolari, e sopperisce all'impossibilità dei visitatori di godere dell'originale dal vivo - racconta Luca Ponzio, founder di Haltadefinizione - Al giorno d'oggi gli archivi digitali in altissima definizione sono una risorsa straordinaria per i nostri musei, grazie ai quali si aprono infinite possibilità di valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico”. "Un museo deve essere curioso e cercare le diverse opportunità per rendere il proprio patrimonio disponibile a un pubblico vasto. La tecnologia è un'opportunità, un veicolo ...

Questa innovativa operazione di digital imaging testimonia come arte e tecnologia collaborano in maniera proficua, se prima l’ottica era volta per lo più a conservazione e restauro, lo sviluppo di ...

Il Papa, "Miglior opera d'arte"

Papa Francesco che prega da solo in una Piazza San Pietro deserta durante il lockdown di marzo: un'immagine potente, un grido di dolore dalla forte valenza simbolica.

