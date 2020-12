Amadeus | Gf e Masterchef A Capodanno si brinda in tv

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 dicembre 2020) Paolo Giordano Quest'anno niente feste e molto telecomando. Su Raiuno c'è anche Morandi. E film a volontà Di necessità, virtù. Quest'anno siobbligatoriamente davanti alla tv. Se fino all'anno scorso i programmi tv dopo il discorso di Mattarella erano tutt'al più la consolazione di chi non usciva di casa, quest'anno saranno un obbligo per quasi tutti. Per carità, non è necessariamente un male. Dopo decenni di «che noia i veglioni stracostosi» stavolta si potrà celebrare l'intimità familiare (sempre nei limiti di legge) e, di conseguenza, tenere accesi i televisori non soltanto per l'immancabile countdown delle 24 ma pure per il resto della serata. Lo share probabilmente lieviterà per quasi tutti i canali, con percentuali che in tempi normali sarebbero state impensabili e che fino a pochi mesi fa (quando Conte diceva «chiudiamo adesso per avere un ...