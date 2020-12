Addio a Pierre Cardin: tutta la moda è in lutto (Di martedì 29 dicembre 2020) Il mondo dell’Alta moda si veste di nero per un grave lutto. Pierre Cardin, artista della couture francese, ci ha lasciati a 98 anni. Il suo enorme apporto al mondo dell’Haute Couture resterà sempre nelle menti di tutti. L’Haute Couture piange una delle menti più brillanti ed eclettiche dell’ultimo secolo: Pierre Cardin. All’età di 98 anni si è spento uno degli stilisti e designer più creativi ed anticonformisti di tutti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 dicembre 2020) Il mondo dell’Altasi veste di nero per un grave, artista della couture francese, ci ha lasciati a 98 anni. Il suo enorme apporto al mondo dell’Haute Couture resterà sempre nelle menti di tutti. L’Haute Couture piange una delle menti più brillanti ed eclettiche dell’ultimo secolo:. All’età di 98 anni si è spento uno degli stilisti e designer più creativi ed anticonformisti di tutti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Agenzia_Ansa : Addio allo stilista Pierre Cardin. Il couturier italiano è morto all'età di 98 anni. Era figlio di immigrati in Fra… - Agenzia_Ansa : Il mondo della #moda in lutto, addio a Pierre Cardin. Vita e opere di un sarto visionario che portò il futuro nella… - RaiNews : Con la morte di #pierrecardin scompare lo stilista che ha cambiato la storia della moda, contribuendo alla rinascit… - angelaalacchi : RT @Anto70007062: “Ho chiesto a me stesso: perché solo i ricchi possono accedere alla moda esclusiva? Perché non possono farlo anche l'uomo… - BrunelloEnrico : Addio a Pierre Cardin, lo stilista partito dal Veneto che conquistò Parigi e il mondo -