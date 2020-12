Aci Salerno | i consigli per guidare in sicurezza anche in inverno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– L’abbassamento delle temperature di questi giorni e le allerta meteo per il vento forte, le mareggiate, il ghiaccio e la neve, devono indurre ad una maggiore prudenza sulle strade quando si è alla guida dei veicoli. L’Aciricorda ai soci e a tutti gli automobilisti che in questo periodo dell’anno, e fino al prossimo 15 aprile, per poter circolare su tutte le strade che riportano la prevista segnaletica, è obbligatorio montare pneumatici invernali, preferibilmente su tutte e quattro le ruote e non solo sulle ruote motrici, o avere a bordo le catene da neve, che invece devono essere montate sulle ruote motrici e devono essere della giusta misura. L’obbligo vige per tutti i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli, dei rimorchi e delle roulotte, nonché delle biciclette, che ...