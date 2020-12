Zhang Zhan | condannata la blogger cinese che ha raccontato il Covid a Wuhan | 4 anni di carcere

(Di lunedì 28 dicembre 2020) È stataa quattrodila, 37, che avevadella diffusione del-19 a, in Cina. Le accuse a suo carico, come riporta il sito della Bbc, sono di aver fornito “false informazioni” nei suoi reportage e diffuse attraverso Twitter, YouTube e WeChat, relative alla pandemia in atto e di aver concesso “interviste a media stranieri”. La donna, un ex avvocata, è detenuta dal maggio scorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

