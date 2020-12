Xiaomi Mi 11 come iPhone: non avrà il caricabatterie in dotazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche il nuovo Xiaomi Mi 11 non avrà il caricabatterie in dotazione. Scelta green in linea con quanto fatto da Apple Il 2021 è alle porte, ed è già tempo di parlare di nuovi smartphone. Xiaomi fungerà da apripista con il nuovissimo Mi 11, presentato ufficialmente oggi 28 dicembre con una diretta streaming. Il device L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche il nuovoMi 11 nonilin. Scelta green in linea con quanto fatto da Apple Il 2021 è alle porte, ed è già tempo di parlare di nuovi smartphone.fungerà da apripista con il nuovissimo Mi 11, presentato ufficialmente oggi 28 dicembre con una diretta streaming. Il device L'articolo proviene da Inews.it.

PuntoCellulare : E' di Xiaomi il primo smartphone al mondo con Snapdragon 888, grazie al nuovo top di gamma Mi 11 annunciato ufficia… - cellicom : Xiaomi Mi 11 è ufficiale: ecco com’è il primo smartphone con Snapdragon 888 - AndreaDiNitto : Almeno abbiate la decenza di rimuovere il tweet visto che non è più così come dite. Prima perculano Apple poi segu… - AppleRTweet : RT @Vittorino1806: Oggi il CEO di Xiaomi “Lei Jun” ha annunciato che nella confezione del nuovo Xiaomi Mi 11 non ci sarà il caricabatterie… - Vittorino1806 : Oggi il CEO di Xiaomi “Lei Jun” ha annunciato che nella confezione del nuovo Xiaomi Mi 11 non ci sarà il caricabatt… -