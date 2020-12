Uomini e Donne, gravissimo lutto per Gianni Sperti: il commovente annuncio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Uomini e Donne: ore tristissime queste per Gianni Sperti, noto anche per essere stato ballerino di “Buona Domenica”. Infatti ieri, domenica 27 dicembre, ha perso il padre. L’opinionista del dating-show di Maria De Filippi ne ha dato il commovente annuncio su Instagram. Un annuncio totalmente inaspettato per i follower. Il post di Gianni e commenti di cordoglio Sperti ha pubblicato un’immagine con sfondo nero e la semplice scritta in bianco: “Ciao Papà …”. Il tutto accompagnato da un cuore nero. Moltissimi i commenti di condoglianze: spiccano ovviamente quelli dei personaggi od ex personaggi di “Uomini e Donne“. Tra loro Gemma Galgani, che ha scritto: “Partecipo commossa”, con un cuore rosso e le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 dicembre 2020): ore tristissime queste per, noto anche per essere stato ballerino di “Buona Domenica”. Infatti ieri, domenica 27 dicembre, ha perso il padre. L’opinionista del dating-show di Maria De Filippi ne ha dato ilsu Instagram. Untotalmente inaspettato per i follower. Il post die commenti di cordoglioha pubblicato un’immagine con sfondo nero e la semplice scritta in bianco: “Ciao Papà …”. Il tutto accompagnato da un cuore nero. Moltissimi i commenti di condoglianze: spiccano ovviamente quelli dei personaggi od ex personaggi di ““. Tra loro Gemma Galgani, che ha scritto: “Partecipo commossa”, con un cuore rosso e le ...

matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - elenabonetti : Grazie alla ricerca scientifica oggi inizia in tutta Europa la campagna di vaccinazione per sconfiggere l'epidemia.… - Viminale : #Lamorgese vicina alle donne e agli uomini di #Vigilidelfuoco per la perdita del collega Tonello Scanu, deceduto in… - Spettatore4 : Ora che sono in pausa dal lavoro fino a chissà quando mi faccio un account twitter e mi guardo tutta la roba #trash… - ArturoRomagna : @WaldoVanVerhoek @insopportabile qui vicino c'era una piadinaia, che ora ha ceduto l'attività, per cui tutte le cli… -