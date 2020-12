Ulivieri: “Non ho simpatia per chi si esprime come De Laurentiis” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha espresso disappunto per le parole di Aurelio De Laurentiis, che aveva attaccato Andrea Pirlo per le opinioni espresse in seguito al verdetto su Juventus-Napoli: “Non provo simpatia verso persone che si esprimono nel modo utilizzato da De Laurentiis. Pirlo è stato molto moderato, ovviamente c’è una contrapposizione, ma non avrei usato i termini che ha usato De Laurentiis. E’ in errore se pensa che gli allenatori possano parlare solo di campo”. Ulivieri ha speso al tempo stesso parole di elogio per Gennaro Gattuso: “Ho parlato con lui una decina di giorni fa. Ha indubbiamente problemi di salute ma mette in campo forza morale e generosità, dà il massimo e di questo siamo tutti certi. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo, ha espresso disappunto per le parole di Aurelio De, che aveva attaccato Andrea Pirlo per le opinioni espresse in seguito al verdetto su Juventus-Napoli: “Non provoverso persone che si esprimono nel modo utilizzato da De. Pirlo è stato molto moderato, ovviamente c’è una contrapposizione, ma non avrei usato i termini che ha usato De. E’ in errore se pensa che gli allenatori possano parlare solo di campo”.ha speso al tempo stesso parole di elogio per Gennaro Gattuso: “Ho parlato con lui una decina di giorni fa. Ha indubbiamente problemi di salute ma mette in campo forza morale e generosità, dà il massimo e di questo siamo tutti certi. ...

