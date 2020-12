The Last of Us Parte II e la figura di Abby: 'non mi aspettavo tutto questo odio' (Di lunedì 28 dicembre 2020) La doppiatrice dietro Abby di The Last of Us Part II, Laura Bailey, ha detto che sapeva che il personaggio sarebbe stato diviso, ma non aveva previsto tutta questa cattiveria nei confronti dei giocatori. Parlando in un'intervista di fine anno, Bailey ha aggiunto che i rumor usciti del gioco hanno rovinato in qualche modo la storia, perché molte persone non sono stato in grado di viverla in quel contesto. Alla stessa Bailey non piaceva Abby inizialmente quando ha iniziato a giocare, ma alla fine si è resa conto che il personaggio non è pensato per essere apprezzato. "È stato difficile, ma penso che sia una storia incredibile, e penso che Abby sia solo uno dei personaggi più incredibili che abbia mai interpretato" ha affermato la doppiatrice. "Conoscevo la storia, sapevo in cosa stavo entrando ma non non mi piaceva la ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020) La doppiatrice dietrodi Theof Us Part II, Laura Bailey, ha detto che sapeva che il personaggio sarebbe stato diviso, ma non aveva previsto tutta questa cattiveria nei confronti dei giocatori. Parlando in un'intervista di fine anno, Bailey ha aggiunto che i rumor usciti del gioco hanno rovinato in qualche modo la storia, perché molte persone non sono stato in grado di viverla in quel contesto. Alla stessa Bailey non piacevainizialmente quando ha iniziato a giocare, ma alla fine si è resa conto che il personaggio non è pensato per essere apprezzato. "È stato difficile, ma penso che sia una storia incredibile, e penso chesia solo uno dei personaggi più incredibili che abbia mai interpretato" ha affermato la doppiatrice. "Conoscevo la storia, sapevo in cosa stavo entrando ma non non mi piaceva la ...

The Last of Us Parte II e la figura di Abby: Laura Bailey non si aspettava 'tutto questo odio'

La doppiatrice di Abby, Laura Bailey, non si aspettava tutto questo odio nei confronti del personaggio in The Last of Us Parte II.

