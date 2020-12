Stangata Covid sul commercio Oltre 300mila chiusure nel 2020 (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'effetto combinato del Covid e del crollo dei consumi del 10,8% (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019) porta a stimare per il 2020 la chiusura definitiva di Oltre 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato, fenomeno non compensato dalle 85mila nuove aperture. Pertanto, la riduzione de Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 dicembre 2020) L'effetto combinato dele del crollo dei consumi del 10,8% (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019) porta a stimare per illa chiusura definitiva di390mila imprese delnon alimentare e dei servizi di mercato, fenomeno non compensato dalle 85mila nuove aperture. Pertanto, la riduzione de Segui su affaritaliani.it

Manierosanero : ??Con l'allentamento delle misure anti-covid, nel 2021 listini in ripresa e rincari in molti settori. Più cari viag… - nicfluencer : @fabbricainter @il_Malpensante @_enz29 Tra l'altro prendere questi e poi avere la stangata economica del CoVid avrebbe voluto dire disastro - AlienoGrigio17 : Auto, la stangata in manovra: ecco di quanto aumenta il prezzo della revisione. Vi immaginate, noi abbiamo il Covi… -