Spuntano pure i camici bianchi No vax. L'Ordine dei medici apre tredici procedimenti disciplinari

Sembra incredibile ma dopo nove mesi di pandemia, c'è ancora chi esprime posizioni no vax. Se fino ad oggi la questione sembrava pressoché confinata ai soli cittadini, in queste ore si scopre che il fronte degli scettici riguarda anche gli addetti al settore che, su social e tv, hanno espresso riserve e dubbi arrivando a trattare il coronavirus alla stregua di una semplice influenza o, addirittura, mettendo in dubbio l'esistenza stessa di questa malattia. Proprio per questo L'Ordine dei medici di Roma ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di 13 dottori che ora rischiano grosso. Per "tre di loro, che in trasmissioni televisive locali e sui social hanno espresso posizioni contrarie alla vaccinazione anti-Covid, le segnalazioni sono arrivate da parte di colleghi e pazienti. Un medico 'negazionista' ha già risposto e dovrà andare in ...

Fino a quando professate di essere terrapiattisti, fruttariani e siete convinti che siano i rettiliani a governarci, in fondo non fate male a nessuno. Pensate pure quello che volete, potete anche pass ...

