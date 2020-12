“Rosicone morto di fama” GF Vip | il clamoroso autogol dell’ex vippone Scoppia la bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Eccoci di nuovo qua, il Vip è nel bel mezzo della tormenta, proprio nel giorno in cui l’Italia si è svegliata imbiancata. Coincidenze?! Noi di caffeina non crediamo, qualcosa era nell’aria. La parola se l’è dunque presa un altro squalificato dal GF Vip, sulla stessa lunghezza d’onda di Stefano Bettarini. L’ex gieffino ha sentito l’esigenza di dire la propria sui baci appassionati e giocosi che si sono dati i concorrenti del GF Vip. Avete capito di chi stiamo parlando? Il Vip ha condiviso la triste storia Instagram di Bettarini e proprio per tale motivo i fan di Zorzi lo hanno additato accusandolo di omofobia. (Continua dopo le foto) Bettarini e Salvo Veneziano siete due omofobi. (Rosiconi e morti di). Io ho imparato che l’amore non ha limiti (anche in amicizia) e ognuno lo esprime come meglio crede. Voi invece siete molto limitati. Avreste dovuto dare l’esempio, ...