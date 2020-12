Nettuno Covid | la ventottesima vittima è una donna | le parole del Sindaco

(Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ stato registrato un nuovo decesso causato dal Coronavirus nel territorio di. Si tratta di unadi 89 anni risultata positiva lo scorso 18 dicembre e che era ricoverata presso una struttura ospedaliera. “E’ sempre più doloroso apprendere queste terribili notizie – dichiara ilAlessandro Coppola – si tratta dellache piangiamo nella nostra città dallo scorso mese di marzo. Non mi stancherò mai di ribadire quanto sia fondamentale rispettare le distanze di sicurezza, indossare sempre la mascherina e rispettare le normative sanitarie vigenti per il nostro bene e dei nostri cari, specialmente degli anziani. Alla famiglia dellascomparsa va il mio più affettuoso pensiero e le mie più sentite condoglianze”. Sono sette i nuovi casi di ...

