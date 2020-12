NBA 2020-2021: brutta tegola per i Brooklyn Nets. Stagione finita per Spencer Dinwiddie (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pessima notizia in casa Brooklyn Nets, che dovranno fare a meno di Spencer Dinwiddie per tutto il resto della Stagione NBA 2020-2021. Il playmaker californiano classe 1993 si è rotto parzialmente il legamento crociato ed è quindi costretto ad affrontare un lungo percorso di recupero dall‘infortunio che lo costringerà a tornare in campo non prima della Stagione 2021-2022. Si tratta di un brutto colpo per i Nets, una delle squadre favorite per arrivare fino in fondo ad Est grazie all’apporto di due stelle come Kyrie Irving e Kevin Durant. I bianconeri hanno cominciato bene la regular season, collezionando due ottime vittorie contro Golden State Warriors (125-99) e Boston Celtics (123-95) per poi dover incassare la prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Pessima notizia in casa, che dovranno fare a meno diper tutto il resto dellaNBA. Il playmaker californiano classe 1993 si è rotto parzialmente il legamento crociato ed è quindi costretto ad affrontare un lungo percorso di recupero dall‘infortunio che lo costringerà a tornare in campo non prima della-2022. Si tratta di un brutto colpo per i, una delle squadre favorite per arrivare fino in fondo ad Est grazie all’apporto di due stelle come Kyrie Irving e Kevin Durant. I bianconeri hanno cominciato bene la regular season, collezionando due ottime vittorie contro Golden State Warriors (125-99) e Boston Celtics (123-95) per poi dover incassare la prima ...

