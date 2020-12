Maltempo, neve fitta a Milano: problemi di traffico in Autostrada (Di lunedì 28 dicembre 2020) Maltempo a Milano sotto una fittissima coltre di neve, problemi di viabilità in città, blocco dei mezzi pesanti in Autostrada Una nevicata così a Milano non si vedeva da anni. I primi fiocchi sono cominciati a cadere intorno alle 2. Poi un’intensità sempre maggiore che ha imbiancato tutto il capoluogo, i sobborghi e la provincia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020)sotto una fittissima coltre didi viabilità in città, blocco dei mezzi pesanti inUna nevicata così anon si vedeva da anni. I primi fiocchi sono cominciati a cadere intorno alle 2. Poi un’intensità sempre maggiore che ha imbiancato tutto il capoluogo, i sobborghi e la provincia. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

