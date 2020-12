Mainz | esonerato il tecnico Lichte

(Di martedì 29 dicembre 2020) IlhailJan-Moritz. La squadra è penultima in classifica con soli 6 punti e il 23 dicembre è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa di Germania per mano del Bochum. Il club ha comunicato che Christian Heidel è stato nominato nuovo responsabile dell’area tecnica e l’exMartin Schmidt assumerà l’incarico di direttore sportivo. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Rivoluzione in casa Mainz in vista della seconda parte di stagioni. Con una nota il club tedesco ha comunicato l'esonero del tecnico Jan-Moritz Lichte. Al tempo stesso Christian Heidel è stato nominat ...