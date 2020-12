Libero: Ancelotti dato troppo in fretta per bollito, a Napoli qualcuno avrà cambiato idea (Di lunedì 28 dicembre 2020) Libero dedica l’apertura dello sport a Carlo Ancelotti e alle imprese del suo Everton che dopo 15 giornate è secondo in classifica. Scrive il quotidiano che Ancelotti è stato dato troppo frettolosamente per bollito in Italia dopo la fine dell’avventura al timone del Napoli. E invece risorto Oltremanica, dove è tornato ai fasti del passato. Quando veniva considerato il miglior allenatore al mondo. A distanza di un anno qualcuno all’ombra del Vesuvio magari avrà cambiato idea. Libero ricorda che Ancelotti ha portato con sé all’Everton James Rodriguez “che proprio Carlo voleva a Napoli”. Sottolinea anche che Ancelotti avrebbe portato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020)dedica l’apertura dello sport a Carloe alle imprese del suo Everton che dopo 15 giornate è secondo in classifica. Scrive il quotidiano cheè statofrettolosamente perin Italia dopo la fine dell’avventura al timone del. E invece risorto Oltremanica, dove è tornato ai fasti del passato. Quando veniva considerato il miglior allenatore al mondo. A distanza di un annoall’ombra del Vesuvio magariricorda cheha portato con sé all’Everton James Rodriguez “che proprio Carlo voleva a”. Sottolinea anche cheavrebbe portato ...

«A differenza di Napoli, all'Everton ha avuto carta bianca sul mercato. A Napoli Ancelotti avrebbe voluto portare James e Ibrahimovic» ...

"Fantastico and magnifico": il nuovo coro dei tifosi dell'Everton per Ancelotti

