L’Europa | Unicredit | le banche e gli errori di Conte Parla Maffè

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Non è tanto una questione di tempi, quanto di qualità. Il governo starà anche cincischiando sulla governance del Recovery Fund, ma fondamentalmente il problema non è tanto la velocità. Sarebbe, dice a Formiche.net l'economista della Bocconi e saggista Carlo Alberto Carnevale, molto meglio lavorare sul merito dei progetti. "Perché, sechiede progetti, per esempio, green e io mi metto a fare tutt'altro allora il problema tempo già non esiste in partenza"., oggi 27 dicembre, il governo non ha ancora capito come e con chi gestire le risorse del Recovery Fund. Quanto è grave? Credo che il vero problema sia un altro. Tempo, a essere onesti, ce ne sta ancora. Quello che conta davvero è la qualità e il merito dei progetti. L'obiettivo del Recovery Fund, nel caso non lo si fosse capito, è aumentare la produttività non ...