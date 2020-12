Kate Middleton, il gesto che spiazza tutti: «Non faccio gli auguri a nessuno». Ecco cosa sta succedendo (Di martedì 29 dicembre 2020) Kate Middleton, il gesto che spiazza tutti: «Non faccio gli auguri a nessuno». Ecco perché. Quello appena trascorso è stato un Natale particolare, in lockdown. Anche i duchi di Cambridge, Kate e William, hanno passato le feste da soli con i figli George, Charlotte e Louis nella loro residenza di Anmer Hall. Proprio per questa ragione, Kate Middleton e William hanno preso una decisione che ha sorpreso i sudditi. In un post pubblicato il 25 dicembre sul loro acconut Instagram hanno scritto: «Non ci sembra giusto farvi gli auguri di buon Natale. Invece vi auguriamo davvero un migliore 2021». A corredo del messaggio, un’immagine commovente di una bimba in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 dicembre 2020), ilche: «Nongli».perché. Quello appena trascorso è stato un Natale particolare, in lockdown. Anche i duchi di Cambridge,e William, hanno passato le feste da soli con i figli George, Charlotte e Louis nella loro residenza di Anmer Hall. Proprio per questa ragione,e William hanno preso una decisione che ha sorpreso i sudditi. In un post pubblicato il 25 dicembre sul loro acconut Instagram hanno scritto: «Non ci sembra giusto farvi glidi buon Natale. Invece viamo davvero un migliore 2021». A corredo del messaggio, un’immagine commovente di una bimba in ...

ImperialMerchnt : Check out Beonce Vanity Fair Magazine Alessandro Preziosi Kate Middleton Milena Gabanelli - panelelasalame : Stefania che riutilizza gli abiti è iconica come Kate Middleton???? #GFVIP - zazoomblog : Kate Middleton i look iconici del 2020 apprezzati dalla regina Elisabetta - #Middleton #iconici #apprezzati #dalla - cocoa_key : RT @vogue_italia: Kate in versione 'festive' ci piace proprio tanto ?? Clic per le foto ?? - vogue_italia : Kate in versione 'festive' ci piace proprio tanto ?? Clic per le foto ?? -