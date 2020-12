Insalata di salmone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se avete mangiato troppo in questi giorni di festa e cercate un piatto sfizioso e gustoso però leggero non potete che provare questa deliziosa . Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News salmone affumicato Mais Rughetta Cipolla Pomodori Olio q.b Sale q.b Pepe Peperoncino Iniziamo la preparazione dell’ quindi per prima cosa prendete la rughetta e dopo averla lavata ed asciugata tagliatela con delle forbici o con il coltello. Quindi poi prendete la cipolla e tagliatela a pezzetti, quindi unitela alla rughetta. Continuate la preparazione dell’ quindi prendete anche il salmone affumicato ed aggiungetelo nella ciotola insieme agli altri ingredienti, aggiungete anche le olive, il mais e i pomodori quindi amalgamate il tutto, condite con un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se avete mangiato troppo in questi giorni di festa e cercate un piatto sfizioso e gustoso però leggero non potete che provare questa deliziosa . Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google Newsaffumicato Mais Rughetta Cipolla Pomodori Olio q.b Sale q.b Pepe Peperoncino Iniziamo la preparazione dell’ quindi per prima cosa prendete la rughetta e dopo averla lavata ed asciugata tagliatela con delle forbici o con il coltello. Quindi poi prendete la cipolla e tagliatela a pezzetti, quindi unitela alla rughetta. Continuate la preparazione dell’ quindi prendete anche ilaffumicato ed aggiungetelo nella ciotola insieme agli altri ingredienti, aggiungete anche le olive, il mais e i pomodori quindi amalgamate il tutto, condite con un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e ...

