I fan del k-pop sono brava gente

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Solo un gruppo di persone saprebbe riunirsi in modo così veloce e capillare contro la propaganda razzista da metterla a tacere almeno in parte. E quel gruppoi fan del k-pop, la cui fama negativa è ingiustificata. Che tipii fan del k-pop? “i only fear bts stans no one else”, recita il tweet virale di @jovanmhill. E il sentimento collettivo di timore e diffidenza verso i fan dei cantanti k-pop è diffuso ben oltre la viralità. Che si tratti di Army, Blink, Forever o qualunque altra sottocategoria, persino i fan casuali, lo stereotipo del fan del k-pop non è lusinghiero. Si parla di attacchi di gruppo tra una categoria all’altra, all’interno dei fandom stessi per questo o quel membro. Spesso anche discriminazione verso i cantanti occidentali e i loro fan. I siti di fanfictionpieni di lavori amatoriali scritti da ...