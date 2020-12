Gazzetta - Emerson Palmieri-Napoli | il terzino pronto a trasferirsi | la formula dell' affare studiata da Giuntoli

napolista : Gazzetta: #Giuntoli tratta #EmersonPalmieri col Chelsea Per poter chiudere il prestito è necessario mettere in usc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Emerson

Per poter chiudere il prestito è necessario mettere in uscita Ghoulam, ma per riuscirci potrebbe essere necessario accollarsi parte dell'ingaggio di 3,5 milioni che percepisce ...Per la fascia sinistra c’è sempre l’ipotesi Emerson Palmieri, visto che Marcos Alonso sembra destinato all’Atletico Madrid. Grande protagonista di questo mercato dovrebbe essere Gomez ...