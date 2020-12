Festival di Sanremo, una nave da crociera per la quarantena? (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ipotesi sta circolando da un paio di giorni Il Festival di Sanremo 2021 come è stato più volte ribadito si farà: il punto è capire come e in quali condizioni. Il problema del virus, purtroppo non verrà cancellato nel giro di pochi mesi e ecco che da qualche giorno si parla della soluzione nave da crociera. Leggi anche: Sanremo, all’Ariston arriva Zlatan Ibrahimovic? La nave potrebbe essere utilizzata per creare una bolla per pubblico e artisti: isolamento e tampone fino all’inizio del Festival quando tutti verrebbero trasportati al Teatro Ariston per il Festival 2021 L’idea è stata lanciata soprattutto da Dagospia: l’organizzazione della rassegna musicale sarebbe al lavoro per trovare una soluzione che sia congrua alle norme di distanziamento ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ipotesi sta circolando da un paio di giorni Ildi2021 come è stato più volte ribadito si farà: il punto è capire come e in quali condizioni. Il problema del virus, purtroppo non verrà cancellato nel giro di pochi mesi e ecco che da qualche giorno si parla della soluzioneda. Leggi anche:, all’Ariston arriva Zlatan Ibrahimovic? Lapotrebbe essere utilizzata per creare una bolla per pubblico e artisti: isolamento e tampone fino all’inizio delquando tutti verrebbero trasportati al Teatro Ariston per il2021 L’idea è stata lanciata soprattutto da Dagospia: l’organizzazione della rassegna musicale sarebbe al lavoro per trovare una soluzione che sia congrua alle norme di distanziamento ...

