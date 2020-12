Emma Marrone in difficoltà chiede ‘aiuto’: la reazione della mamma (Di lunedì 28 dicembre 2020) La nota ed amata Emma Marrone svela su Instagram la sua difficoltà e chiede aiuto alla mamma che però è di altro avviso: “madre non collaborativa” Emma Marrone (fonte foto: Instagram, @real brown)Sempre più attiva e presente sui social network come Instagram, la meravigliosa ed amata cantante Emma Marrone continua a sorprendere, stupire e conquistare l’affetto del pubblico, pazzo per la sua musica ma anche per il suo carattere e la grande simpatia: un siparietto tutto da ridere viene mostrato tra le stories Instagram. Talento, bravura, bellezza e, come detto, un’innata simpatia, queste sono solo alcune delle grandi qualità di Emma, colei che è riuscita a diventare una assoluta star ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) La nota ed amatasvela su Instagram la suaaiuto allache però è di altro avviso: “madre non collaborativa”(fonte foto: Instagram, @real brown)Sempre più attiva e presente sui social network come Instagram, la meravigliosa ed amata cantantecontinua a sorprendere, stupire e conquistare l’affetto del pubblico, pazzo per la sua musica ma anche per il suo carattere e la grande simpatia: un siparietto tutto da ridere viene mostrato tra le stories Instagram. Talento, bravura, bellezza e, come detto, un’innata simpatia, queste sono solo alcune delle grandi qualità di, colei che è riuscita a diventare una assoluta star ...

zazoomblog : Emma Marrone la foto su Instagram allarma tutti: sta piangendo? - #Marrone #Instagram #allarma #tutti: - zazoomblog : Emma Marrone fa un disastro col trucco e si flagella su Instagram – FOTO - #Marrone #disastro #trucco #flagella - offtopiK_ : @gggreatescape Comunque per me Sonia ha la stessa grazia di Emma Marrone. - diavolettoooo : @AndreC198 La Lucarelli, Parpiglia, l’Inter, Emma Marrone. Pure la Canalis, ma quello mi dispiace ?? - valentineasmelh : @eemmatomlinson no Emma marrone -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Emma Marrone look: i 10 migliori del 2020 elle.com Emma Marrone fa un disastro col trucco e si flagella su Instagram – FOTO

Incredibile "gaffe" su Instagram della cantante Emma Marrone: i follower non credono ai loro occhi e lei si "flagella" il volto ...

Emma Marrone, chiede scusa a tutti i suoi fan: le sue parole

La cantante Emma Marrone approfitta del suo spazio social per chiedere scusa ai suoi fan. Ecco perchè ha sentito questa esigenza.

Incredibile "gaffe" su Instagram della cantante Emma Marrone: i follower non credono ai loro occhi e lei si "flagella" il volto ...La cantante Emma Marrone approfitta del suo spazio social per chiedere scusa ai suoi fan. Ecco perchè ha sentito questa esigenza.