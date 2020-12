Doppia tegola per Fonseca, out Spinazzola e Mirante. Niente Sampdoria (Di lunedì 28 dicembre 2020) Doppia tegola per Paulo Fonseca in vista della ripresa del campionato, quando la Roma sarà impegnata nella sfida contro la Sampdoria. Sia Leonardo Spinazzola che Antonio Mirante non saranno a disposizione del tecnico giallorosso a causa di una piccola lesione riportata nei giorni scorsi.E, intanto, il club giallorosso punta ancora, come in estate, sull’ex El Shaarawy, pronto a lasciare la Cina per mettersi a disposizione di Mancini per l’Europeo e soprattutto a ridursi drasticamente lo stipendio. Allo Shanghai Shenhua guadagna 14 milioni a stagione per tre anni, qui ripartirebbe da 2,5 milioni più bonus, anche perché il governo cinese si appresta a varare la legge che l’ingaggio dei calciatori non potrà essere superiore ai 3 milioni lordi. Lo Shanghai, pretendendo 2 milioni per il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 dicembre 2020)per Pauloin vista della ripresa del campionato, quando la Roma sarà impegnata nella sfida contro la. Sia Leonardoche Antonionon saranno a disposizione del tecnico giallorosso a causa di una piccola lesione riportata nei giorni scorsi.E, intanto, il club giallorosso punta ancora, come in estate, sull’ex El Shaarawy, pronto a lasciare la Cina per mettersi a disposizione di Mancini per l’Europeo e soprattutto a ridursi drasticamente lo stipendio. Allo Shanghai Shenhua guadagna 14 milioni a stagione per tre anni, qui ripartirebbe da 2,5 milioni più bonus, anche perché il governo cinese si appresta a varare la legge che l’ingaggio dei calciatori non potrà essere superiore ai 3 milioni lordi. Lo Shanghai, pretendendo 2 milioni per il ...

sportface2016 : #calcio #SerieA #Roma, doppia tegola per #Fonseca: out sia #Spinazzola che #Mirante - infoitsport : Doppia tegola per Gattuso: Koulibaly e Lozano saltano il Toro -

Ultime Notizie dalla rete : Doppia tegola Roma, doppia tegola per Fonseca: lesioni per Spinazzola e Mirante. Out contro la Samp TUTTO mercato WEB Doppia tegola per Fonseca, out Spinazzola e Mirante. Niente Sampdoria

Doppia tegola per Paulo Fonseca in vista della ripresa del campionato, quando la Roma sarà impegnata nella sfida contro la Sampdoria. Sia Leonardo Spinazzola che Antonio Mirante non saranno a disposiz ...

Con l’arrivo del tavolo finale statunitense sul Main Event WSOP ibrido è caduta una doppia tegola

A volerle vedere delle avvisaglie c'erano già state per il tavolo finale live internazionale, con il cinese Peiyuan Sun che non ha raggiunto Rozvadov ed è stato per questo eliminato 'a tavolino' in no ...

Doppia tegola per Paulo Fonseca in vista della ripresa del campionato, quando la Roma sarà impegnata nella sfida contro la Sampdoria. Sia Leonardo Spinazzola che Antonio Mirante non saranno a disposiz ...A volerle vedere delle avvisaglie c'erano già state per il tavolo finale live internazionale, con il cinese Peiyuan Sun che non ha raggiunto Rozvadov ed è stato per questo eliminato 'a tavolino' in no ...