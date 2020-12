Covid, altri brutti dati: 445 deceduti, più ricoveri e tasso di positività al 12,5% (Di lunedì 28 dicembre 2020) dati ancora brutti: sono 8.585 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 68.681 tamponi eseguiti e 445 i morti in 24 ore. Il tasso di positività resta alto al 12,5% E' quanto emerge dai dati forniti dal ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 dicembre 2020)ancora: sono 8.585 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 68.681 tamponi eseguiti e 445 i morti in 24 ore. Ildiresta alto al 12,5% E' quanto emerge daiforniti dal ...

L'atteso big match tra Everton e Manchester City in programma stasera è stato rinviato. La notizia è di pochi minuti fa e, ovviamente, il problema è il coronavirus, che ...

Vaccino, la Spagna terrà un registro con i nomi di chi lo rifiuta

Il vaccino contro il coronavirus in Spagna non sarà obbligatorio ma chi deciderà di non farlo sarà inserito in un "registro" che sarà poi condiviso con gli ...

