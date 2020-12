Concorso sostegno: sarà ogni due anni, con graduatorie aggiornabili con nuovi titoli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Legge di Bilancio 2021 approvata alla Camera: prevede un piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti di sostegno e una innovativa procedura concorsuale per reclutare docenti specializzati sul sostegno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Legge di Bilancio 2021 approvata alla Camera: prevede un piano pluriennale di immissione in ruolo di 25 mila docenti die una innovativa procedura concorsuale per reclutare docenti specializzati sul. L'articolo .

Ecco i servizi che la Portineria offre attraverso il concorso dei volontari di tutte le associazioni che aderiscono alla rete: sostegno alle persone sole con la risoluzione dei loro problemi ...

Via libera della Camera dei deputati alla Legge di Bilancio. "Nel provvedimento sono numerose le disposizioni per la scuola con oltre 3,7 miliardi stanziati per questo settore ...

