Cig Covid artigiani, da Tar Lazio no obbligo iscrizione a Ebna e Fsba (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con sentenza del 24 dicembre scorso il Tar del Lazio ha confermato definitivamente le ragioni degli artigiani: per poter accedere agli ammortizzatori sociali con causale Covid non è necessaria l'iscrizione all'Ebna e al Fsba, come moltissime attività sono state invece costrette a fare su richiesta dei due medesimi organismi. Arriva così una nuova vittoria per le aziende artigiane ricorrenti in sede amministrativa e difese dallo studio legale Leone Fell & C nella class action organizzata con Conflavoro Pmi”. E' quanto si legge in una nota di Conflavoro Pmi. “Nella fattispecie – prosegue la nota -, la sentenza del Tar del Lazio ha ribadito in maniera chiara e definitiva come il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, in questo contesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con sentenza del 24 dicembre scorso il Tar delha confermato definitivamente le ragioni degli: per poter accedere agli ammortizzatori sociali con causalenon è necessaria l'all'e al, come moltissime attività sono state invece costrette a fare su richiesta dei due medesimi organismi. Arriva così una nuova vittoria per le aziende artigiane ricorrenti in sede amministrativa e difese dallo studio legale Leone Fell & C nella class action organizzata con Conflavoro Pmi”. E' quanto si legge in una nota di Conflavoro Pmi. “Nella fattispecie – prosegue la nota -, la sentenza del Tar delha ribadito in maniera chiara e definitiva come il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, in questo contesto ...

CorriereCitta : Cig Covid artigiani, da Tar Lazio no obbligo iscrizione a Ebna e Fsba - Notiziedi_it : Cig Covid artigiani, da Tar Lazio no obbligo iscrizione a Ebna e Fsba - fromeo : Legge di Bilancio: un argine anti Covid-19 ma senza progettualità - mentinfuga : Legge di Bilancio: un argine anti Covid-19 ma senza progettualità - - PonytaEle : RT @ottami73: In Italia invece firmano i sussidi ma poi non vengono erogati!! Il @Corriere anziché guardare all'America perché non fa un ar… -