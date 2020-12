Anna Tatangelo ‘in dolce attesa’: lo scatto col pancione emoziona, che bellezza! (Di lunedì 28 dicembre 2020) Attraverso le sue Instagram Stories, Anna Tatangelo ha condiviso una foto di sé in dolce attesa: lo scatto del passato col pancione. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, anche Anna Tatangelo ha ceduto alla challenge ‘una foto di…’. E così, attraverso una serie di Instagram Stories, la giovanissima cantante di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Attraverso le sue Instagram Stories,ha condiviso una foto di sé inattesa: lodel passato col. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, ancheha ceduto alla challenge ‘una foto di…’. E così, attraverso una serie di Instagram Stories, la giovanissima cantante di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Anna Tatangelo, la sua prima volta a Sanremo: ve la ricordate? - infoitcultura : Anna Tatangelo la FOTO “emozionata” e quella in dolce attesa - jlenia97681598 : Anna Tatangelo - 'VA DA LEI' (Nel Mondo Delle Donne) - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Dimmi Dimmi - RadioGemini1 : Ora in onda: Anna Tatangelo - La fortuna sia con me -