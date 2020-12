Vax day: Speranza, aspettavamo giorno da tempo, ma prudenza (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - "E' una giornata che aspettavamo a tempo". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza subito dopo le prime tre vaccinazioni alla Spallanzani di Roma. "Arriva la luce ma ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - "E' una giornata che". Lo ha detto il ministro della Salute Robertosubito dopo le prime tre vaccinazioni alla Spallanzani di Roma. "Arriva la luce ma ...

Agenzia_Ansa : Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - Agenzia_Ansa : L'Ungheria anticipa il Vax Day, iniziate le vaccinazioni. Somministrate le prime dosi #ANSA - sole24ore : Coronavirus oggi. Nel mondo vaccinate 3,31 milioni di persone. L’Ungheria anticipa il Vax day… - TommyBrain : Sputnik:Vax Day, al via la campagna di vaccinazione in tutta Europa - IacobellisT : Sputnik:Vax Day, al via la campagna di vaccinazione in tutta Europa -