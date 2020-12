Vax Day, De Luca vaccinato: insorgono le opposizioni (Di domenica 27 dicembre 2020) Scoppia la polemica in Campania dopo la decisione del presidente della Regione Vincenzo De Luca di sottoporsi a vaccino. Un atto che per il governatore è la dimostrazione della sicurezza del vaccino ma che per l’opposizione è tutt’altro. “Una decisione che appare ai cittadini del tutto ingiustificata. Sarebbe opportuno conoscere i motivi che hanno portato il Presidente della Giunta a farsi vaccinare fuori dalle regole. Le priorita’ sono altre” dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, su Twitter. Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in Regione Campania e componente Commissione Sanita’ rincara la dose: “Fino a qualche giorno fa De Luca si lamentava dello scarso numero di dosi vaccinali destinate alla Campania, appena arrivano ne sottrae una al personale sanitario e la usa per se’. Se anche il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) Scoppia la polemica in Campania dopo la decisione del presidente della Regione Vincenzo Dedi sottoporsi a vaccino. Un atto che per il governatore è la dimostrazione della sicurezza del vaccino ma che per l’opposizione è tutt’altro. “Una decisione che appare ai cittadini del tutto ingiustificata. Sarebbe opportuno conoscere i motivi che hanno portato il Presidente della Giunta a farsi vaccinare fuori dalle regole. Le priorita’ sono altre” dice Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, su Twitter. Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in Regione Campania e componente Commissione Sanita’ rincara la dose: “Fino a qualche giorno fa Desi lamentava dello scarso numero di dosi vaccinali destinate alla Campania, appena arrivano ne sottrae una al personale sanitario e la usa per se’. Se anche il ...

