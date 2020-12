Ufficiale | Christian Gross è il nuovo allenatore dello Schalke 04

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 dicembre 2020)è il04. Il tecnico svizzero torna in panchina a distanza di più di otto anni dall’ultima esperienza in Europa (allo Young Boys) e ora ad attenderlo c’è una sfida complicata: far uscire loda una crisi profonda. Infatti la squadra è attualmente all’ultimo posto della classifica, a sei punti dalla terzultima posizione che vale lo spareggio salvezza. Il 66enne rileva l’esonerato Manuel Baum (ad interim il tecnico era diventato Huub Stevens), che a sua volta aveva ereditato la squadra da David Wagner. Gli ultimi club allenati dasono stati lo Zamalek in Egitto e l’Al-Ahli in Arabia Saudita. Foto: sito04 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.