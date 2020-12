Supersano (Lecce) – Violente maltempo nel Salento fulmine colpisce campanile (Di domenica 27 dicembre 2020) Il cedimento dovuto all’ondata di maltempo è avvenuto nella prima mattinata a Supersano. Colpite le guglie della chiesa del Santissimo Sacramento. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto vigili del fuoco e agenti di polizia locale Attimi di paura, questa mattina, intorno alle 7, a Supersano, a causa di un parziale crollo della sommità Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Il cedimento dovuto all’ondata diè avvenuto nella prima mattinata a. Colpite le guglie della chiesa del Santissimo Sacramento. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto vigili del fuoco e agenti di polizia locale Attimi di paura, questa mattina, intorno alle 7, a, a causa di un parziale crollo della sommità

