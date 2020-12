Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis ancora una volta nella bufera: “Vergognati, non sai cos’è il rispetto … “ (Di domenica 27 dicembre 2020) Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis è da sempre sotto il tiro di fuoco degli haters sui social che, pare non riescano a perdonarle il lusso e la vita agiata che conduce. Eppure, la vita di Sonia Bruganelli non è esattamente tutta rosa e fiori perché ha una figlia che, fin dalla nascita, ha seri problemi di salute ma questo, pare, non interessare agli haters che sono solo preoccupati di offenderla ogni volta che lei posta qualche foto da cui si evince che non ha alcun problema economico, anzi tutt’altro. Che la famiglia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli viva nel lusso questo è risaputo perchè Bonolis è un conduttore di Mediaset di grandissimo successo e ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 dicembre 2020), ladiè da sempre sotto il tiro di fuoco degli haters sui social che, pare non riescano a perdonarle il lusso e la vita agiata che conduce. Eppure, la vita dinon è esattamente tutta rosa e fiori perché ha una figlia che, fin dalla nascita, ha seri problemi di salute ma questo, pare, non interessare agli haters che sono solo preoccupati di offenderla ogniche lei posta qualche foto da cui si evince che non ha alcun problema economico, anzi tutt’altro. Che la famiglia diviva nel lusso questo è risaputo perchèè un conduttore di Mediaset di grandissimo successo e ...

