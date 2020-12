"Pubblico e artisti di Sanremo in quarantena su una nave da crociera" (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Pubblico di Sanremo e il cast artistico ospitato in una originale quarantena su una nave da crociera, la Smeralda, ancorata nelle acque liguri. Anticipata a Natale da Dagospia, sarebbe questa la soluzione alla quale sta lavorando l’organizzazione del Festival per garantire al palco dell’Ariston la presenza del suo Pubblico di sempre e nello stesso tempo trovare spazi a prova di regole sanitarie covid per i camerini degli artisti, evitando quelli troppo angusti del teatro cittadino. Il progetto, presentato alla Rai da Costa Crociere, è al momento l’ipotesi principe alla quale punta l’organizzazione della kermesse, anche se a Viale Mazzini le decisioni operative verranno prese a metà gennaio. Il progetto, che permetterebbe al Festival di riempire la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Ildie il castco ospitato in una originalesu unada, la Smeralda, ancorata nelle acque liguri. Anticipata a Natale da Dagospia, sarebbe questa la soluzione alla quale sta lavorando l’organizzazione del Festival per garantire al palco dell’Ariston la presenza del suodi sempre e nello stesso tempo trovare spazi a prova di regole sanitarie covid per i camerini degli, evitando quelli troppo angusti del teatro cittadino. Il progetto, presentato alla Rai da Costa Crociere, è al momento l’ipotesi principe alla quale punta l’organizzazione della kermesse, anche se a Viale Mazzini le decisioni operative verranno prese a metà gennaio. Il progetto, che permetterebbe al Festival di riempire la ...

