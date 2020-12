"Non avevo un motivo per farlo". Strazio di Natale, Elisabetta Canalis scoppia in lacrime dalla Toffanin (Di domenica 27 dicembre 2020) In lacrime, Elisabetta Canalis. lacrime versate in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 26 dicembre. La meravigliosa showgirl sarda, infatti, non trattiene l'emozione quando ricorda come "quest'anno, per la prima volta, ho passato il Natale separata da mia madre". Una lontananza ovviamente dovuta al coronavirus: la Canalis non è tornata in Italia. "Non avevo un motivo di lavoro per venire in Italia e non volevo mettere a rischio mia madre", ha spiegato visibilmente commossa alla Toffanin. E ancora, ha aggiunto: "Credo che mia madre sia triste perché non può vedere mia figlia Skyler, ma vorrei dirle quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Inversate in collegamento con Silviaa Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 26 dicembre. La meravigliosa showgirl sarda, infatti, non trattiene l'emozione quando ricorda come "quest'anno, per la prima volta, ho passato ilseparata da mia madre". Una lontananza ovviamente dovuta al coronavirus: lanon è tornata in Italia. "Nonundi lavoro per venire in Italia e non volevo mettere a rischio mia madre", ha spiegato visibilmente commossa alla. E ancora, ha aggiunto: "Credo che mia madre sia triste perché non può vedere mia figlia Skyler, ma vorrei dirle quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo ...

