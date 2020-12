Llorente addio a gennaio: resta in piedi l’ipotesi Juventus (Di domenica 27 dicembre 2020) I minuti finali contro il Torino sono stati, quasi certamente, gli ultimi giocati con la maglia del Napoli. Fernando Llorente a gennaio farà le valigie … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 27 dicembre 2020) I minuti finali contro il Torino sono stati, quasi certamente, gli ultimi giocati con la maglia del Napoli. Fernandofarà le valigie … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Llorente resta sul sentiero dell'addio, ma la cessione potrebbe slittare a fine mese, dopo la Supercoppa del 20 gennaio, proprio contro la Juventus. Non dovrebbe comunque saltare, salvo sorprese. E la ...

Il caso Caicedo e il possibile addio alla Lazio La cosa che ha fatto più discutere ... che dovrebbe andare a Napoli già a gennaio per sostituire Milik e Llorente in partenza. L’attenzione di Igli Tare ...

