LIVE Modena-Trento 0-2, Superlega volley in DIRETTA. Gli emiliani si aggrappano a Petric e accorciano le distanze: 25-23 (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Petriiiiiiiiiiiiiiiic. Modena accorcia le distanze e si porta sul 2-1 24-23 Out Abdel Aziz da zona 2 23-23 Mano out Vettori da seconda linea 22-23 errore al servizio Modena 22-22 Si addormenta Trento in difesa e ne approfitta Petric 21-22 Mano out Vettori da zona 2 20-22 Aceeeeeeeeeeeeee Abdel Aziiiiiiiiiiiz 20-21 La pipe di Lucarelli 20-20 Out il servizio di Lisinac 19-20 Abdel Aziz da zona 2 vincente 19-19 Mano out di Petric da zona 4 18-19 Errore al servizio Lucarelli 17-19 Aceeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiii 17-18 Giani ferma il gioco chiamando il check per invasione che non c’è 17-17 Primo tempo Lisinac 17-16 Mano out Karlitzek da zona 4 16-16 Primo tempo Lisinac 16-15 Il ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25.-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Petriiiiiiiiiiiiiiiic.accorcia lee si porta sul 2-1 24-23 Out Abdel Aziz da zona 2 23-23 Mano out Vettori da seconda linea 22-23 errore al servizio22-22 Si addormentain difesa e ne approfitta21-22 Mano out Vettori da zona 2 20-22 Aceeeeeeeeeeeeee Abdel Aziiiiiiiiiiiz 20-21 La pipe di Lucarelli 20-20 Out il servizio di Lisinac 19-20 Abdel Aziz da zona 2 vincente 19-19 Mano out dida zona 4 18-19 Errore al servizio Lucarelli 17-19 Aceeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiii 17-18 Giani ferma il gioco chiamando il check per invasione che non c’è 17-17 Primo tempo Lisinac 17-16 Mano out Karlitzek da zona 4 16-16 Primo tempo Lisinac 16-15 Il ...

