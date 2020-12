Inzaghi: “Contento per il Milan, lotterà fino alla fine per lo Scudetto” | News (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan News - Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è una gloria rossonera dell'epoca recente. Sfiderà il suo passato il prossimo 3 gennaio Inzaghi: “Contento per il Milan, lotterà fino alla fine per lo Scudetto” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Filippo, tecnico del Benevento, è una gloria rossonera dell'epoca recente. Sfiderà il suo passato il prossimo 3 gennaio: “per ilper loPianeta

PianetaMilan : #Inzaghi a @Gazzetta_it: 'Contento per il @acmilan, lotterà fino alla fine per lo #Scudetto' | #News - #ACMilan… - tommy05542061 : RT @PierluigiSci: Io non ci credo.... la carta da cesso rosa aveva preparato l’articolo come ogni ratto aveva fatto con il tweet.... ahahah… - Dalla_SerieA : Inzaghi: “La Lazio non meritava il k.o. Sono contento della prova” - - PierluigiSci : Io non ci credo.... la carta da cesso rosa aveva preparato l’articolo come ogni ratto aveva fatto con il tweet....… - AxiomBaduanjin : @ZZiliani link completo allo scherzetto internet: -