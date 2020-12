Heather Parisi guida la truppa No Vax (Di domenica 27 dicembre 2020) Andrea Cuomo "Non lo farò. E sarò criticata". Burioni: "Se si ammala si attacca..." Ogni causa, anche la più censurabile, ha bisogno dei suoi testimonial. E ti pareva che alla vigilia del V-day non compariva la pasionaria vip del fronte anti-vaccini. Heather Parisi, ex ballerina e soubrette, che peraltro avrebbe potuto farsi anche i vaccini suoi, visto che vive a Hong Kong con la sua famiglia. E invece non ha voluto far mancare il suo contributo al dibattito vaccino sì-vaccino no. «Molti mi hanno chiesto qual è la situazione del vaccino in Cina e a Hong Kong e cosa faremo io e la mia famiglia - ha scritto su Instagram la soubrette di origine californiana -. Qui sarà disponibile forse a gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino. Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Andrea Cuomo "Non lo farò. E sarò criticata". Burioni: "Se si ammala si attacca..." Ogni causa, anche la più censurabile, ha bisogno dei suoi testimonial. E ti pareva che alla vigilia del V-day non compariva la pasionaria vip del fronte anti-vaccini., ex ballerina e soubrette, che peraltro avrebbe potuto farsi anche i vaccini suoi, visto che vive a Hong Kong con la sua famiglia. E invece non ha voluto far mancare il suo contributo al dibattito vaccino sì-vaccino no. «Molti mi hanno chiesto qual è la situazione del vaccino in Cina e a Hong Kong e cosa faremo io e la mia famiglia - ha scritto su Instagram la soubrette di origine californiana -. Qui sarà disponibile forse a gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino. Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di ...

RobertoBurioni : Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il pro… - Corriere : Vaccino anti-Covid, Burioni su Heather Parisi: «Se si ammala si attacca al tram» - LaStampa : Heather Parisi non si vaccina? L’immunologo Burioni: «Si ammala e si attacca al tram” - sciolti_cani : Heather Parisi: 'Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anticovid perché è Sperimentale Cicale cicale cicale E… - sgizzi89 : RT @RobertoBurioni: Il problema in questo momento non sono Heather Parisi che non si vaccina o Enrico Montesano che non si fida. Il problem… -