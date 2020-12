George Blake: la spia che tradì il Regno Unito (Di domenica 27 dicembre 2020) George Blake era un ex ufficiale britannico del MI6. Per anni, durante il periodo della Guerra Fredda, passò informazioni a Mosca. Per nove anni, la spia sovietica fornì informazioni che portarono all’individuazione di oltre 40 agenti del MI6 dispiegati nei paesi dell’Europa orientale. È morto all’età di 98 anni. A riportarlo sono i media russi. Leggi su periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020)era un ex ufficiale britannico del MI6. Per anni, durante il periodo della Guerra Fredda, passò informazioni a Mosca. Per nove anni, lasovietica fornì informazioni che portarono all’individuazione di oltre 40 agenti del MI6 dispiegati nei paesi dell’Europa orientale. È morto all’età di 98 anni. A riportarlo sono i media russi.

