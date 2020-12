È scattato il Vax Day | i commenti della politica

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA – Èil Vax Day. Oggi, 27 dicembre, sono stati infatti distribuiti in tutta Italia i primi vaccini anti Covid. Così il ministroSalute, Roberto Speranza (foto), subito dopo le prime tre vaccinazioni alla Spallanzani di Roma: "E' una giornata che aspettavamo da tempo. Arriva la luce ma bisogna resistere ancora alcuni